专访：俄罗斯重获投资者青睐 因其股汇市随油价回升--瑞士信贷

2015年8月24日在莫斯科证交所拍到的交易员工作场景。 REUTERS/Sergei Karpukhin

路透莫斯科4月11日 - 瑞士信贷银行的俄罗斯股票基金主管表示，在两年前因地缘政治紧张而削减曝险后，目前投资者的眼光已开始重新聚焦俄罗斯。该基金规模为6,000万美元。

Anna Vaananen对路透表示，目前尚未出现大规模资金流入，但随着油价与卢布回升，俄罗斯股市过去几个月出现反弹，提振了投资者的兴趣。

“现在，同样的这票人要求了解俄罗斯的最新市况，这是我两年来首度看到的情形，”Vaananen表示，“实际上，我认为这是实质的改变。”

从今年初至3月底止，该基金毛报酬率为7.4%，但过去三年下滑了9.9%。

与其他新兴市场一样，俄罗斯股市继年初的波动后，已经出现改善。美元计价的莫斯科证交所RTS指数.IRTS，已由年初的低点回升45%之多，受油价上涨与卢布升值支撑。卢布计价的MICEX指数也从年初的低位上扬19%。

Vaananen也预估俄罗斯经济将于第二季触底，然后逐步回升，推动因素包括通胀与利率下降，及消费者信心改善。(完)