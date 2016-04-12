专访：俄罗斯重获投资者青睐 因其股汇市随油价回升--瑞士信贷

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透莫斯科4月11日 - 瑞士信贷银行的俄罗斯股票基金主管表示，在两年前因地缘政治紧张而削减曝险后，目前投资者的眼光已开始重新聚焦俄罗斯。该基金规模为6,000万美元。
Anna Vaananen对路透表示，目前尚未出现大规模资金流入，但随着油价与卢布回升，俄罗斯股市过去几个月出现反弹，提振了投资者的兴趣。
“现在，同样的这票人要求了解俄罗斯的最新市况，这是我两年来首度看到的情形，”Vaananen表示，“实际上，我认为这是实质的改变。”
从今年初至3月底止，该基金毛报酬率为7.4%，但过去三年下滑了9.9%。
与其他新兴市场一样，俄罗斯股市继年初的波动后，已经出现改善。美元计价的莫斯科证交所RTS指数.IRTS，已由年初的低点回升45%之多，受油价上涨与卢布升值支撑。卢布计价的MICEX指数也从年初的低位上扬19%。
Vaananen也预估俄罗斯经济将于第二季触底，然后逐步回升，推动因素包括通胀与利率下降，及消费者信心改善。(完)
(编译 陈宗琦；审校 白云)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。