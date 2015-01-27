俄罗斯和伊朗计划开设共同账户 用本币进行双边支付

铃木汽车预计本财年营业利润下降10% 因研发成本上升
路透5月12日 - 铃木汽车周五预测，全年营业利润将下降10%，因研发支出增加，即便是公司预计在印度和欧洲市场的汽车销量将继续增长。
路透莫斯科1月27日 - 新闻通讯社RIA援引伊朗驻俄罗斯大使Mehdi Sanaei的言论报导，俄罗斯和伊朗计划开设共同账户，以使用两国货币进行双边支付。
“双方计划建立一家共同银行或是开设一个共同账户，以便使用伊朗里亚尔和俄罗斯卢布进行双边支付。”伊朗驻俄大使说道。（完）
(编译 高琦 审校 王丽鑫)
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路透5月12日 - 铃木汽车周五预测，全年营业利润将下降10%，因研发支出增加，即便是公司预计在印度和欧洲市场的汽车销量将继续增长。
黑田东彦在七国集团(G7)财长和央行总裁会议召开前对记者说，尽管日本国内通胀依然低迷，但全球经济稳步复苏正在对日本经济产生积极影响。
澳洲股市跌0.9%，金融股领跌。中国股市沪综指涨0.4%，因在外界担忧流动性的情况下，中国央行注资举措提供些许安慰。