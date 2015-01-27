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国际财经 | 2015年 1月 27日 星期二 16:25 BJT

俄罗斯和伊朗计划开设共同账户 用本币进行双边支付

路透莫斯科1月27日 - 新闻通讯社RIA援引伊朗驻俄罗斯大使Mehdi Sanaei的言论报导，俄罗斯和伊朗计划开设共同账户，以使用两国货币进行双边支付。

“双方计划建立一家共同银行或是开设一个共同账户，以便使用伊朗里亚尔和俄罗斯卢布进行双边支付。”伊朗驻俄大使说道。（完）

(编译 高琦 审校 王丽鑫)

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