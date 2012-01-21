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时事要闻 | 2012年 1月 21日 星期六 08:33 BJT

伊朗驻俄大使：伊俄贸易开始使用本币结算

路透莫斯科1月20日电---伊朗驻俄罗斯大使Seyed Sajjadi周五称，伊朗和俄罗斯已经在双边贸易中放弃使用美元，开始使用相互的本国货币卢布和里亚尔。

他说：“我们双边贸易将以两国的本币为基础进行。”

“我们很久前就开始筹备这项工作。伊朗商人目前在俄罗斯买入商品时，可以使用卢布作为支付货币……美元已经没有了经济支持基础，”他在新闻发布会上称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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