俄罗斯能源部长称将与伊朗就双方达成的协议交换看法

路透德黑兰12月13日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克周二表示，他将与伊朗官员就达成的协议交换意见。诺瓦克未详细说明。

俄罗斯能源部周二在推特上表示，俄罗斯油气巨头--俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom) (GAZP.MM)旗下的石油分支Gazprom Neft周二与伊朗国家石油公司(NIOC)签署了一份协议。

能源部还引述伊朗石油部长尚甘尼的说法称,伊朗一直在与俄气和俄罗斯最大的油企--俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)(ROSN.MM)进行洽谈。(完)