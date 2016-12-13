俄罗斯能源部长称将与伊朗就双方达成的协议交换看法

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透德黑兰12月13日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克周二表示，他将与伊朗官员就达成的协议交换意见。诺瓦克未详细说明。
俄罗斯能源部周二在推特上表示，俄罗斯油气巨头--俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom) (GAZP.MM)旗下的石油分支Gazprom Neft周二与伊朗国家石油公司(NIOC)签署了一份协议。
能源部还引述伊朗石油部长尚甘尼的说法称,伊朗一直在与俄气和俄罗斯最大的油企--俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)(ROSN.MM)进行洽谈。(完)
(编译 李爽 审校 刘秀红)
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透东京1月13日 - 日本任天堂周五称，将于3月3日推出近四年来首个新款游戏主机Switch，美国售价为299.99美元，日本售价29,980日圆。
路透东京1月13日 - 亚洲股市周五下滑，但有望实现周线涨幅。美元料周线下跌，因特朗普未在两天前记者会上详述其刺激计划，令投资者大感失望。