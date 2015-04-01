俄罗斯外长称伊朗核谈达成初步协议--俄塔社

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透莫斯科4月1日 - 俄罗斯塔斯社(TASS)引述该国外长拉夫罗夫称，伊朗与世界大国就核谈中的主要问题达成了初步协议。
“我可以确信的说，外长们就这个问题的所有重要方面达成了初步协议，随后几个小时将落实到文字上。”
他说将达成的协议包括国际原子能机构对伊朗核项目的管控，以及解除制裁的步骤。他并称专家们将在6月底之前解决技术细节。(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透华盛顿5月3日 - 美国国务卿蒂勒森周三向他下属们简要说明了如何将特朗普的“美国优先”战略转化为外交政策，但并没有论及特朗普政府提出的预算削减问题。预算问题让许多外交官忧心不已。
路透北京5月3日 - 据新华社报道，中国国家主席习近平与菲律宾总统杜特尔特周三通电话，谈论了朝鲜半岛局势。 报道并未提供进一步细节。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)