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时事要闻 | 2015年 4月 1日 星期三 09:22 BJT

俄罗斯外长称伊朗核谈达成初步协议--俄塔社

路透莫斯科4月1日 - 俄罗斯塔斯社(TASS)引述该国外长拉夫罗夫称，伊朗与世界大国就核谈中的主要问题达成了初步协议。

“我可以确信的说，外长们就这个问题的所有重要方面达成了初步协议，随后几个小时将落实到文字上。”

他说将达成的协议包括国际原子能机构对伊朗核项目的管控，以及解除制裁的步骤。他并称专家们将在6月底之前解决技术细节。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)

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