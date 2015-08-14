俄伊将合作在布什尔核电站建设多座反应堆--俄副外长

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透8月14日 - 俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫（Sergei Ryabkov）称，俄罗斯希望在与伊朗的合作框架协议内为布什尔核电站建设多座反应堆。
“希望继一号机组之后建设更多机组，我们希望不会将合作局限于二号机组或者三号机组，因为我们认为双方有更大的合作潜力，”里亚布科夫在莫斯科举行的新闻发布会上说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。