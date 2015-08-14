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时事要闻 | 2015年 8月 14日 星期五 16:50 BJT

俄伊将合作在布什尔核电站建设多座反应堆--俄副外长

路透8月14日 - 俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫（Sergei Ryabkov）称，俄罗斯希望在与伊朗的合作框架协议内为布什尔核电站建设多座反应堆。

“希望继一号机组之后建设更多机组，我们希望不会将合作局限于二号机组或者三号机组，因为我们认为双方有更大的合作潜力，”里亚布科夫在莫斯科举行的新闻发布会上说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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