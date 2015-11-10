俄罗斯与伊朗签署S-300地对空导弹系统供应合同

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透莫斯科11月9日 - 俄罗斯新闻社周一援引俄罗斯国有国防企业集团Rostec的首席执行官谢尔盖·切梅佐夫（Sergei Chemezov）称，俄罗斯与伊朗签署一项有关俄罗斯向伊朗提供S-300地对空导弹系统的合同。
“有关S-300防空系统的合同已经签署，”切梅佐夫在迪拜航空展上表示。
伊朗与六大国签署的核协议让逊尼派掌权的海湾各国感到担忧：他们担心伊朗与西方的和解将让伊朗在该地区寻求扩张主义议题。
切梅佐夫称，海湾国家没有理由担心伊核协议。
“这是防卫装备。并且我们准备向任何国家提供这种防卫装备，”切梅佐夫通过翻译向路透表示。
“所以如果海湾国家不打算攻击伊朗……他们为什么会受到威胁呢？因为这是防卫装备。”
切梅佐夫称，伊朗的主要对手--沙特“多次”与Rostec联络，要求该公司不要向伊朗交付这些装备。
“五年前……甚至现在，到目前为止……我们始终称S-300不具备可打击到邻近国家的能力。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。