俄伊将合作在布什尔核电站建设多座反应堆--俄副外长

(本文由路透中文网编译提供) 路透8月14日 - 俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫（Sergei Ryabkov ）称，俄罗斯希望在与伊朗的合作框架协议内为布什尔核电站建设多座反 应堆。 “希望继一号机组之后建设更多机组，我们希望不会将合作局限于二 号机组或者三号机组，因为我们认为双方有更大的合作潜力，”里亚布科 夫在莫斯科举行的新闻发布会上说道。（完） 编译：刘珞焱 发稿：王琛