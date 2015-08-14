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货币新闻 | 2015年 8月 14日 星期五 16:58 BJT

俄伊将合作在布什尔核电站建设多座反应堆--俄副外长

(本文由路透中文网编译提供)
    路透8月14日 - 俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫（Sergei Ryabkov
）称，俄罗斯希望在与伊朗的合作框架协议内为布什尔核电站建设多座反
应堆。
    
    “希望继一号机组之后建设更多机组，我们希望不会将合作局限于二
号机组或者三号机组，因为我们认为双方有更大的合作潜力，”里亚布科
夫在莫斯科举行的新闻发布会上说道。（完）
   
    编译：刘珞焱  发稿：王琛

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