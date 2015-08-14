俄伊将合作在布什尔核电站建设多座反应堆--俄副外长

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
(本文由路透中文网编译提供) 路透8月14日 - 俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫（Sergei Ryabkov ）称，俄罗斯希望在与伊朗的合作框架协议内为布什尔核电站建设多座反 应堆。 “希望继一号机组之后建设更多机组，我们希望不会将合作局限于二 号机组或者三号机组，因为我们认为双方有更大的合作潜力，”里亚布科 夫在莫斯科举行的新闻发布会上说道。（完） 编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。