俄罗斯与伊朗签署S-300地对空导弹系统供应合同

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科11月10日 - 俄罗斯新闻社周一援引俄罗斯国有国防企业集团Rostec的首席执行官谢尔盖·切梅佐夫（Sergei Chemezov）称，俄罗斯与伊朗签署一项有关俄罗斯向伊朗提供S-300地对空导弹系统的合同。
“有关S-300防空系统的合同已经签署，”切梅佐夫在迪拜航空展上表示。
伊朗与六大国签署的核协议让逊尼派掌权的海湾各国感到担忧：他们担心伊朗与西方的和解将让伊朗在该地区寻求扩张主义议题。
切梅佐夫称，海湾国家没有理由担心伊核协议。
“这是防卫装备。并且我们准备向任何国家提供这种防卫装备，”切梅佐夫通过翻译向路透表示。
“所以如果海湾国家不打算攻击伊朗...他们为什么会受到威胁呢？因为这是防卫装备。”
切梅佐夫称，伊朗的主要对手--沙特“多次”与Rostec联络，要求该公司不要向伊朗交付这些装备。
“五年前...甚至现在，到目前为止...我们始终称S-300不具备可打击到邻近国家的能力。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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