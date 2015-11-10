俄罗斯与伊朗签署S-300地对空导弹系统供应合同

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科11月10日 - 俄罗斯新闻社周一援引俄罗斯国有国防企业集团Rostec的首席执行官谢尔盖·切梅佐夫（Sergei Chemezov）称，俄罗斯与伊朗签署一项有关俄罗斯向伊朗提供S-300地对空导弹系统的合同。

“有关S-300防空系统的合同已经签署，”切梅佐夫在迪拜航空展上表示。

伊朗与六大国签署的核协议让逊尼派掌权的海湾各国感到担忧：他们担心伊朗与西方的和解将让伊朗在该地区寻求扩张主义议题。

切梅佐夫称，海湾国家没有理由担心伊核协议。

“这是防卫装备。并且我们准备向任何国家提供这种防卫装备，”切梅佐夫通过翻译向路透表示。

“所以如果海湾国家不打算攻击伊朗...他们为什么会受到威胁呢？因为这是防卫装备。”

切梅佐夫称，伊朗的主要对手--沙特“多次”与Rostec联络，要求该公司不要向伊朗交付这些装备。

“五年前...甚至现在，到目前为止...我们始终称S-300不具备可打击到邻近国家的能力。”（完）