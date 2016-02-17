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亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 17:23 BJT

俄罗斯今年将签约向伊朗供应苏-30SM战机--俄新社

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科2月17日 - 俄新社周三援引俄罗斯军火出口机构的一名高层官员称，俄罗斯今年将与伊朗签署合同，向后者供应一批俄罗斯的苏-30SM多用途战斗机。

伊朗国防部长达赫甘本周正在莫斯科访问。克里姆林宫称，俄罗斯总统普京周二会见了达赫甘，但没有提供更多细节。(完)

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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