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亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 18:19 BJT

俄罗斯周四将向伊朗运送首批S-300导弹系统--俄新社

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科2月17日 - 俄新社周三援引未具名消息人士报导称，俄罗斯将于周四向伊朗运送首批S-300防空导弹系统。

该导弹系统的交付将依据早前的合同条款。(完)

编译：李富强 发稿：程芳

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