俄罗斯拒绝加入禁运伊朗石油行列

研究显示特朗普签署的入境禁令影响赴美国旅行需求
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透多哈12月7日电（记者 Daniel Fineren）---俄罗斯能源部长什马季科（Sergei Shmatko）周三称，禁运伊朗石油属政治举动，俄罗斯认为不应将能源供应作为施压手段。
欧盟能源专员欧廷格（Guenther Oettinger）周二称，欧盟一些成员国已就禁止进口伊朗石油达成一致，欧洲希望俄罗斯也能加入这一行列。
而俄罗斯是世界最大原油出产国，并不从伊朗进口原油，也不太可能支持这项旨在迫使伊朗放弃核项目的计划。
什马季科在世界石油大会（WPC）间隙告诉记者："很明显，这一决定是基於一些政治动机……在这种情况下，我们尽可能保持中立。"
一些欧盟国家担心，停止进口伊朗石油，将更多的伤害他们自身脆弱的经济，而不是伊朗经济。
什马季科称，对伊朗核计划关切的国家，应寻求外交途径解决争端，而不是实施石油禁运。
"至于伊朗核项目，我们尽力使其在其他场合磋商解决，比如联合国安理会。"（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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