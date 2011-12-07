俄罗斯拒绝加入禁运伊朗石油行列

路透多哈12月7日电（记者 Daniel Fineren）---俄罗斯能源部长什马季科（Sergei Shmatko）周三称，禁运伊朗石油属政治举动，俄罗斯认为不应将能源供应作为施压手段。

欧盟能源专员欧廷格（Guenther Oettinger）周二称，欧盟一些成员国已就禁止进口伊朗石油达成一致，欧洲希望俄罗斯也能加入这一行列。

而俄罗斯是世界最大原油出产国，并不从伊朗进口原油，也不太可能支持这项旨在迫使伊朗放弃核项目的计划。

什马季科在世界石油大会（WPC）间隙告诉记者："很明显，这一决定是基於一些政治动机……在这种情况下，我们尽可能保持中立。"

一些欧盟国家担心，停止进口伊朗石油，将更多的伤害他们自身脆弱的经济，而不是伊朗经济。

什马季科称，对伊朗核计划关切的国家，应寻求外交途径解决争端，而不是实施石油禁运。

"至于伊朗核项目，我们尽力使其在其他场合磋商解决，比如联合国安理会。"（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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