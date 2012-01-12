俄罗斯反对对伊朗实施石油制裁

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月（更新版）
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透莫斯科1月11日电(记者 Alexei Anishchuk)---俄罗斯副外长雅伯科夫(Sergei Ryabkov)周三表示，俄罗斯反对美国以及欧洲可能对伊朗实施的石油制裁，即便伊朗推进铀浓缩活动。
俄罗斯最近数月加大了对伊朗核计划的批评力度。俄罗斯曾帮助伊朗修建了其首个核电站。
但俄罗斯依然反对西方国家对伊朗实施更多制裁，因此举料将损及伊朗经济。
俄罗斯塔斯社(Itar-Tass)援引雅伯科夫的话报导称："无论任何情况……无论是伊朗核项目扩展或其他情况，我们都反对对伊朗采取类似措施。"
他表示，新制裁不会增强核不扩散，并可能降低未来与伊朗就其核项目与其对话的可能。
"这些制裁与强化核不扩散没任何关系……"他表示，"其次，之前对伊朗的制裁不仅未能通过协商达成解决方案，反而离这一目标越来越远。"
除联合国现有的四轮制裁外，美国上月又对伊朗实施更多制裁措施，欧盟料将在本月就禁止进口伊朗石油达成一致。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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