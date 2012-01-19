俄警告称武力打击伊朗会引发灾难

俄罗斯周三警告称，武力打击伊朗会引发灾难，并指出美国和欧盟通过遏制经济制裁该国会引发民怨。俄罗斯外交部长拉夫罗夫称，西方国家制裁伊朗，加上可能武力打击的传言，破坏了各方恢复旨在确保该国放弃发展核武器谈判的努力，西方国家必须致力於恢复国际社会与伊朗之间长期停滞的会谈，“而不是实施制裁，甚至威胁动用武力”。路透