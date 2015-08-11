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时事要闻 | 2015年 8月 11日 星期二 10:15 BJT

伊朗外长扎里夫下周将访问莫斯科--报道

路透莫斯科8月10日 - 塔斯通讯社周一援引伊朗驻俄罗斯大使馆报道称，伊朗外长扎里夫下周将访问莫斯科。

“预计在下周进行访问，”塔斯社援引伊朗驻俄罗斯大使馆一位官员的话称。“具体日期将在接下来几天宣布。”

伊朗一位官员周五称，伊朗精英部队圣城旅（Quds Force）的负责人7月在莫斯科同俄罗斯高官进行了会面。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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