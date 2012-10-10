俄罗斯与伊拉克签署42亿美元武器销售大单

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透俄罗斯高尔基10月9日电（记者 Olesya Astakhova）---俄罗斯周二宣布，该国与伊拉克签署了价值42亿美元的武器合同。这令俄罗斯成为继美国之後伊拉克的最大武器供应商。
这一交易披露于俄罗斯总理梅德韦杰夫与伊拉克总理马利基会面时发布的一份政府文件。在俄罗斯向利比亚和叙利亚的武器销售前景存在不确定性之际，上述交易给俄罗斯武器出口带来很大提振。
2003年美国入侵伊拉克後，伊拉克向俄罗斯国防工业关紧大门。
俄罗斯军事智库CAST的主管Ruslan Pukhov称：“萨达姆·侯赛因倒台後，伊拉克似乎不再是俄罗斯的武器客户。这绝对让人吃惊。”
Pukhov称，上述合同将有助俄罗斯保持继美国之後的世界第二大武器供应商的地位。
俄罗斯报纸《Vedomosti》上月末曾报导称，俄罗斯与伊拉克在马利基访问前签署了价值43亿美元的合同，涉及30架Mi-28NE战斗直升机和42组Pantsir-S1移动火箭发射器等的销售。
俄罗斯国有武器出口商Rosvooruzheniye的发言人称，该公司不讨论关於武器交易的内容。
CAST称，这是俄罗斯自1991年苏联解体以来签署的第三大武器销售合同。俄罗斯曾在2006年和2009年分别与阿尔及利亚和委内瑞拉签署武器销售大单，价值分别为75亿美元和60亿美元。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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