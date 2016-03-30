俄警方称爆炸导致一名警察死亡 “伊斯兰国”宣称负责

英国脱欧事务大臣称退欧计划获得欧盟正面回应
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。
路透莫斯科3月30日 - 俄罗斯警方称，达吉斯坦地区周二晚间发生爆炸，一个爆炸装置炸毁了两辆汽车，导致一名警察死亡和两名警察受伤；“伊斯兰国”组织表示对袭击负责。
“两辆车被炸毁，尚未弄清爆炸装置的类型，”达吉斯坦警方发言人Fatina Ubaidatova在电话中对路透说道。
支持“伊斯兰国”组织的Amaq新闻社发布网上声明称，“伊斯兰国”的当地分支对袭击负责。
声明指出，爆炸导致10名安全人员死亡。路透无法独立确认伤亡人数。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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