俄警方称爆炸导致一名警察死亡 “伊斯兰国”宣称负责

标题新闻：新西兰1月消费者信心指数升至21个月高位128.7--澳新银行调查
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科3月30日 - 俄罗斯警方称，达吉斯坦地区周二晚间发生爆炸，一个爆炸装置炸毁了两辆汽车，导致一名警察死亡和两名警察受伤；“伊斯兰国”组织表示对袭击负责。
“两辆车被炸毁，尚未弄清爆炸装置的类型，”达吉斯坦警方发言人Fatina Ubaidatova在电话中对路透说道。
支持“伊斯兰国”组织的Amaq新闻社发布网上声明称，“伊斯兰国”的当地分支对袭击负责。
声明指出，爆炸导致10名安全人员死亡。路透无法独立确认伤亡人数。(完)
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透布鲁塞尔1月18日 - 日本消费电子集团东芝 周三上诉失败。欧盟五年前对东芝与Panasonic 的合资公司MTPD开出罚单，东芝提出上诉。但欧洲最高法院称，东芝对MTPD的决策存在影响，因此须承担连带责任。
“我们的立场没有改变，那就是在监控第一季经济表现后，将会对是否追加预算做出决定，”崔相穆周四透过电话对路透表示。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)