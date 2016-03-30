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亚洲 | 2016年 3月 30日 星期三 17:00 BJT

俄警方称爆炸导致一名警察死亡 “伊斯兰国”宣称负责

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科3月30日 - 俄罗斯警方称，达吉斯坦地区周二晚间发生爆炸，一个爆炸装置炸毁了两辆汽车，导致一名警察死亡和两名警察受伤；“伊斯兰国”组织表示对袭击负责。

“两辆车被炸毁，尚未弄清爆炸装置的类型，”达吉斯坦警方发言人Fatina Ubaidatova在电话中对路透说道。

支持“伊斯兰国”组织的Amaq新闻社发布网上声明称，“伊斯兰国”的当地分支对袭击负责。

声明指出，爆炸导致10名安全人员死亡。路透无法独立确认伤亡人数。(完)

编译：李富强 发稿：王燕焜

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