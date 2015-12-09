俄罗斯称首次从潜艇发射导弹打击“伊斯兰国”目标

俄罗斯国防部长绍伊古周二称，俄罗斯已首次从地中海一艘潜艇发射导弹袭击叙利亚境内的“伊斯兰国”目标。绍伊古称，打击目标为拉卡的两个据点，导弹是从“顿河畔罗斯托夫号”（Rostov-on-Don）潜艇上发射的。他表示，此次行动有力地打击了目标。绍伊古称，俄罗斯提前向以色列和美国通报了其计划从潜艇发射导弹一事。路透