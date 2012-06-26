内塔尼亚胡敦促对伊朗采取行动

路透耶路撒冷6月25日电（记者 Gleb Bryanski）---以色列总理内塔尼亚胡周一与到访的俄罗斯总统普京举行会谈後表示，现在是加强对伊朗制裁以阻止其核项目的时候了。

上周伊朗和六国的谈判没有结果，内塔尼亚胡首次对此发表公开评论，重申以色列的三个核心要求。

“我认为两件事情是现在必须要做的：加强制裁和要求。”内塔尼亚胡说道。他并未提及如果外交努力失败，以色列是否会采取军事行动。

他表示，国际社会必须要求伊朗停止一切铀浓缩，将所有已完成的浓缩铀运出伊朗，拆除福尔多（Furdow）地下核设施。

“我们讨论了伊朗与国际社会之间正在进行的谈判。我们一致认为伊朗拥有核武器对以色列、地区乃至全世界来说都是及其危险的。”内塔尼亚胡提及了他与普京的会谈。

普京在内塔尼亚胡的官邸对记者表示，他与内塔尼亚胡“非常详细地”讨论了伊朗核问题以及叙利亚局势。他未作进一步说明。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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