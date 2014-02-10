日俄关系回暖 普京将访问日本

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透俄罗斯索契2月8日（记者 Timothy Heritage/Alexei Anishchuk） -俄罗斯总统普京周六同意将于秋季访问日本，引发外界预期日俄两国在领土争端问题上有望取得进展。
普京与日本首相安倍晋三在索契冬奥会期间举行会谈，双方会面时热情地互致问候，并称赞日俄关系正在快速改善。
虽然日俄没有就两国存在争议的岛屿归属问题达成协议，但这已是普京和安倍过去13个月以来的第五次会面，两人去年还在莫斯科就重启恢复两国商贸关系的条约谈判达成一致。
“自我访问俄罗斯以来，（日俄关系）一直在以很快的步伐（改善）。我们希望保持这样的步伐，”安倍在新闻发布会上说，他同时宣布了普京将访问日本的消息。普京访问日本的具体日期尚未确定。
“达成和平条约是十分艰难的挑战，这是一项历史使命，”他说道。“我们不应当这此事留给下一代。”
安倍前往俄罗斯出席索契冬奥会，以示对普京的支持。
普京对安倍的表态作出回应，明确表示他将致力于加强日俄关系，并对两国在贸易领域的改善表示称赞。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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