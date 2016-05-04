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时事要闻 | 2016年 5月 4日 星期三 18:31 BJT

克里姆林宫：普京与安倍会面不太可能就争议岛屿取得重大进展

路透莫斯科5月4日 - 克里姆林宫周三称，俄罗斯总统普京与日本首相安倍晋三周五的会面不太可能就存在争议的千岛群岛（日本称北方领土）问题取得重大进展。

“预计不太可能很快有重大进展，因为这个话题很敏感，需要专家层面进行非常严谨、长期以及更为重要的持续工作，”克里姆林宫发言人Dmitry Peskov在与记者们的电话会议上说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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