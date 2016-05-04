克里姆林宫：普京与安倍会面不太可能就争议岛屿取得重大进展

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透莫斯科5月4日 - 克里姆林宫周三称，俄罗斯总统普京与日本首相安倍晋三周五的会面不太可能就存在争议的千岛群岛（日本称北方领土）问题取得重大进展。
“预计不太可能很快有重大进展，因为这个话题很敏感，需要专家层面进行非常严谨、长期以及更为重要的持续工作，”克里姆林宫发言人Dmitry Peskov在与记者们的电话会议上说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。