俄罗斯威胁限制日本官员赴千岛群岛

克里姆林宫称俄国有开发银行与特朗普女婿的会议为常规商业行为
路透3月28日 - 俄罗斯克里姆林宫称，特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)与俄罗斯国有开发银行Vnesheconombank之间的会议为常规商业交流。
路透莫斯科9月26日 - 俄罗斯外交部周四称，如果日本继续发出拥有千岛群岛的言论，将禁止日本官员免签前往千岛群岛。
日俄两国一直就千岛群岛南部四岛归属存在争议。
“如果日本政客在访问俄罗斯领土后，因某种原因忍不住就该岛屿问题发表公开讲话，那么我们将保留限制他们进行这种旅行的权利，”俄罗斯外交部在声明中称。
声明指出，目前针对日本官员的免签计划是“人道主义行为”，意在允许他们去自己的祖坟。
声明提到了日本冲绳和北方领土事务担当大臣山本一太在访问千岛群岛时发布的声明，称他认为访问加强了他“（日本北方）领土需回归”的观点。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透约翰内斯堡3月28日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)应总统祖马(Jacob Zuma)要求，从一项投资者路演活动中返回国内。在被问及有关总统准备将他撤职的报道时，戈尔丹称“让我们拭目以待”。