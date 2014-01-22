普京将应邀访问日本--俄外长

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透莫斯科1月21日 -俄罗斯外长拉夫罗夫周二称，俄总统普京接受日本邀请，将对日本进行访问，两国将很快就一项和平条约开启谈判。
拉夫罗夫明确表示，虽然普京将访问日本，并不意味两国间的领土争议会很快得到解决。普京的具体访问日期尚未确定。
日本首相安倍晋三去年4月访问俄罗斯时，向普京发出了2014年出访日本的邀请。安倍的俄罗斯之行中，两国同意重启解决岛屿争议的对话。
“普京总统已接受日本首相安倍晋三的出访邀请，”拉夫罗夫在新闻发布会上说。“我相信我们将就对双方均合适的时间达成一致。”
拉夫罗夫表示，“过去一两年俄日关系总体氛围的改善”令双方重启了有关争议岛屿的会谈。
拉夫罗夫称，首轮对话将在数周内在东京进行。他表示，承认二战结果至关重要。
普京曾在2005年和2009年分别以总统和总理身份访问过日本。安倍晋三去年4月对俄罗斯的访问是十年来日本首相首次正式访问俄罗斯。（完）
编译：王琛 发稿：程芳
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