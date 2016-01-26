俄罗斯邀请外资合作开发俄日争议岛屿周边渔业 称优先考虑日企

(本文由路透中文网编译提供)

路透瑞士达沃斯1月25日 - 俄罗斯邀请外国合作伙伴方协助开发俄日争议岛屿周边的渔业资源，称将优先考虑日本企业，但若日本企业不抓住机会，机会将给予其他投资方。

俄罗斯副总理暨远东区总统特别代表特鲁特涅夫（Yuri Trutnev）称，这是俄远东地区宏大发展计划的一部分。该地区地大物博，但发展落后，公路、人力和通讯等方面均匮乏。

日俄在该地区的岛屿争端是两国紧张关系的症结所在，近年来，俄官员多次视察争议岛屿，并加强在该地区军事活动，令日方非常不满。日方将这些争议岛屿称为“北方四岛”，俄方称之为“南千岛群岛”。

特鲁特涅夫在达沃斯世界经济论坛会议间隙对路透称，俄罗斯打算快速开发这些岛屿。

“那里的条件适合捕鱼和水产养殖，因此我们邀请日本企业，并准备在建合资企业方面给予他们优先权。”

“但如果他们拒绝，我们会寻找其他愿与我们合作的（投资方）。我知道，其他外国投资方会非常感兴趣。”他说道。

过去日本往往对俄罗斯的这类表态不感兴趣，因接受这样的合作就暗示承认俄罗斯在该地区主权。(完)