俄罗斯邀请外资合作开发俄日争议岛屿周边渔业 称优先考虑日企

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透瑞士达沃斯1月25日 - 俄罗斯邀请外国合作伙伴方协助开发俄日争议岛屿周边的渔业资源，称将优先考虑日本企业，但若日本企业不抓住机会，机会将给予其他投资方。
俄罗斯副总理暨远东区总统特别代表特鲁特涅夫（Yuri Trutnev）称，这是俄远东地区宏大发展计划的一部分。该地区地大物博，但发展落后，公路、人力和通讯等方面均匮乏。
日俄在该地区的岛屿争端是两国紧张关系的症结所在，近年来，俄官员多次视察争议岛屿，并加强在该地区军事活动，令日方非常不满。日方将这些争议岛屿称为“北方四岛”，俄方称之为“南千岛群岛”。
特鲁特涅夫在达沃斯世界经济论坛会议间隙对路透称，俄罗斯打算快速开发这些岛屿。
“那里的条件适合捕鱼和水产养殖，因此我们邀请日本企业，并准备在建合资企业方面给予他们优先权。”
“但如果他们拒绝，我们会寻找其他愿与我们合作的（投资方）。我知道，其他外国投资方会非常感兴趣。”他说道。
过去日本往往对俄罗斯的这类表态不感兴趣，因接受这样的合作就暗示承认俄罗斯在该地区主权。(完)
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。