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路透中文国际短讯 | 2016年 1月 26日 星期二 14:05 BJT

俄罗斯邀请外资合作开发俄日争议岛屿周边渔业 称优先考虑日企

俄罗斯邀请外国合作伙伴方协助开发俄日争议岛屿周边的渔业资源，称将优先考虑日本企业，但若日本企业不抓住机会，机会将给予其他投资方。俄罗斯副总理暨远东区总统特别代表特鲁特涅夫（Yuri Trutnev）称，这是俄远东地区宏大发展计划的一部分。日方将这些争议岛屿称为“北方四岛”，俄方称之为“南千岛群岛”。路透

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