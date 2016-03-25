俄罗斯将在与日本争议岛屿部署最新武器

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透莫斯科3月25日 - 俄罗斯国防部长绍伊古（Sergei Shoigu）周五称，今年将在千岛群岛（该群岛南部四岛俄方称南千岛群岛，日方称北方四岛）部署其最新导弹系统；日本与俄罗斯在该群岛南部几个岛屿上存在领土争端。
这一领土争端在二战之后一直影响两国关系。争端非常激烈，以至于莫斯科和东京方面至今仍未签署正式的和平协定。
绍伊古通过电视发表的言论称，俄方此举旨在重新装备部署在千岛群岛的俄军。
他在国防部会议中表示：“Bal岸基导弹系统、BASTION导弹系统，以及Eleron-3无人机今年将在那里部署。”
绍伊古去年10月曾表示，俄罗斯将在千岛群岛建设一座军事基地。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。