俄罗斯将在与日本争议岛屿部署最新武器

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科3月25日 - 俄罗斯国防部长绍伊古（Sergei Shoigu）周五称，今年将在千岛群岛（该群岛南部四岛俄方称南千岛群岛，日方称北方四岛）部署其最新导弹系统；日本与俄罗斯在该群岛南部几个岛屿上存在领土争端。
这一领土争端在二战之后一直影响两国关系。争端非常激烈，以至于莫斯科和东京方面至今仍未签署正式的和平协定。
绍伊古通过电视发表的言论称，俄方此举旨在重新装备部署在千岛群岛的俄军。
他在国防部会议中表示：“Bal岸基导弹系统、BASTION导弹系统，以及Eleron-3无人机今年将在那里部署。”
绍伊古去年10月曾表示，俄罗斯将在千岛群岛建设一座军事基地。(完)
编译：王燕焜 发稿：王琛
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