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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 10:54 BJT

俄罗斯称普京与安倍以“建设性”方式讨论了俄日岛屿争端--RIA

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科5月6日 - 据俄新社（RIA）报导，俄罗斯克里姆林宫发言人佩斯科夫称，俄罗斯总统普京与日本首相安倍晋三周五会谈时，以“建设性”方式讨论了两国岛屿争端。

日方将涉及的争议岛屿称为“北方四岛”，俄罗斯则称为“南千岛群岛”，岛屿争端是导致双方迟迟未缔结和平条约的主要症结所在。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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