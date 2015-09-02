俄罗斯在库页岛举行阅兵

路透莫斯科9月2日（记者Jack Stubbs） - 俄罗斯周三举行阅兵，纪念二战末从日本手中夺取数个太平洋岛屿。此举可能加剧俄罗斯与日本的紧张关系。

这是俄罗斯首次在远东库页岛举行这种阅兵，为俄罗斯与西方国家因乌克兰危机关系紧张之际普京展示俄军力之举。

俄罗斯国家电视台画面显示，俄军正步走过摆满鲜花的街道，二战老兵夹道站立；莫斯科方面称此次阅兵是为庆祝1945年从日本手中解放库页岛和南千岛群岛（日称北方四岛）。

国际文传电讯社报导称，700名俄罗斯士兵、24辆战车和14架直升机和飞机参加了阅兵。

俄罗斯远东军区发言人称，这是此类阅兵首次在库页岛举行。“这是国家领导层的决定，”他称。

本次庆祝阅兵可能进一步损伤俄日关系，两国就部分太平洋岛屿的归属存在争议。（完）

编译：王琛 发稿：程芳

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