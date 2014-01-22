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路透中文国际短讯 | 2014年 1月 22日 星期三 14:04 BJT

普京将应邀访问日本--俄外长

俄罗斯外长拉夫罗夫周二称，俄总统普京接受日本邀请，将对日本进行访问，两国将很快就一项和平条约开启谈判。拉夫罗夫明确表示，虽然普京将访问日本，并不意味两国间的领土争议会很快得到解决。普京的具体访问日期尚未确定。路透
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