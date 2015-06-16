中国企业：京东携手俄罗斯最大电商Ulmart，揭开国际化大幕

“最初阶段，我们是一个专注于中国商品的平台...之后，我们将成为一个全球贸易平台。”

京东援引研究公司GfK的数据称，今年俄罗斯跨国在线贸易额料较2014年增加一倍，达到140亿美元；并称中国去年在俄罗斯跨国在线贸易中的占比达63%。

京东和Ulmart计划，通过Ulmart平台--包括其网站和提货点来宣传和销售京东提供的商品。

京东还将在6月18日推出自己的俄语网站。消费者可以用信用卡、借记卡及PayPal付款，并且很快将可使用Qiwi 和俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank) 的Yandex.Money电子钱包付款。

5月，京东还与俄罗斯快递企业SPSR-Express签署了一份合作协议。(完) (编译 孙茉莉/许娜；审校 张荻)