“AK-47之父”卡拉什尼科夫逝世

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透莫斯科12月23日（记者 Dmitry Solovyov） -俄罗斯官员称，举世闻名的AK-47突击步枪设计师米哈伊尔·卡拉什尼科夫（MikhailKalashnikov）周一逝世，享年94岁。
俄罗斯乌德穆尔特共和国总统发言人在国家电视台称，卡拉什尼科夫在老家伊热夫斯克市（Izhevsk）逝世。AK-47突击步枪是卡拉什尼科夫在20多岁时设计完成的。
该发言人没有公布卡拉什尼科夫的死因。据官媒报道称，卡拉什尼科夫今年6月在莫斯科一家医院植入心脏起搏器，11月7日以来一直住在伊热夫斯克市的一家医院。
俄罗斯国家电视台晚间新闻报道时播放了哀乐，总统普京向卡拉什尼科夫的亲人表示“深切的慰问”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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