“AK-47之父”卡拉什尼科夫逝世

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科12月23日 - 俄罗斯官员称，举世闻名的AK-47突击步枪设计师米哈伊尔·卡拉什尼科夫（Mikhail Kalashnikov）周一逝世，享年94岁。

俄罗斯乌德穆尔特共和国总统发言人在国家电视台称，卡拉什尼科夫在老家伊热夫斯克市（Izhevsk）逝世。AK-47突击步枪是卡拉什尼科夫在20多岁时设计完成的。

该发言人没有公布卡拉什尼科夫的死因。据官媒报导称，卡拉什尼科夫今年6月在莫斯科一家医院植入心脏起搏器，11月7日以来一直住在伊热夫斯克市的一家医院。

俄罗斯国家电视台晚间新闻报导时播放了哀乐，总统普京向卡拉什尼科夫的亲人表示“深切的慰问”。（完）