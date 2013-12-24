“AK-47之父”卡拉什尼科夫逝世

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科12月23日 - 俄罗斯官员称，举世闻名的AK-47突击步枪设计师米哈伊尔·卡拉什尼科夫（Mikhail Kalashnikov）周一逝世，享年94岁。
俄罗斯乌德穆尔特共和国总统发言人在国家电视台称，卡拉什尼科夫在老家伊热夫斯克市（Izhevsk）逝世。AK-47突击步枪是卡拉什尼科夫在20多岁时设计完成的。
该发言人没有公布卡拉什尼科夫的死因。据官媒报导称，卡拉什尼科夫今年6月在莫斯科一家医院植入心脏起搏器，11月7日以来一直住在伊热夫斯克市的一家医院。
俄罗斯国家电视台晚间新闻报导时播放了哀乐，总统普京向卡拉什尼科夫的亲人表示“深切的慰问”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。