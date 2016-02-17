专访：俄前总理卡西亚诺夫称担心生命安全 但不会逃离俄罗斯

路透莫斯科2月16日（记者 Andrew Osborn） - 俄罗斯反对派政治人物卡西亚诺夫（Mikhail Kasyanov）称，他担心自己的生命安全。去年俄罗斯反对派领袖涅姆佐夫（Boris Nemtsov）在莫斯科被枪杀。

卡西亚诺夫在2000-2004年曾担任总理，他称近月多次收到死亡威胁，但他不会逃离俄罗斯，他想参加竞选，并期望最快两年后出现权力更迭。

“我担心我和同僚们的生命安全，”58岁的卡西亚诺夫在他领导的人民自由党位于莫斯科的总部接受路透采访时说，“任何正常人都会担心自身生命安全。”

卡西亚诺夫的朋友、同为反对派领导人的涅姆佐夫去年2月在克里姆林宫附近遭枪杀。

卡西亚诺夫称，在涅姆佐夫去世后，他被克里姆林宫及民族主义团体视为“头号敌人”。

“当局想用威胁来阻止我的政治活动。”他说，“他们想逼我离开这个国家。他们的目的是恫吓我，但我已决定将继续我的活动。”

路透通过电邮寻求克里姆林宫就卡西亚诺夫关于他面临生命危险的说法置评，尚未接到克里姆林宫回复。

卡西亚诺夫称，普京最初摆出民主姿态，后来露出本色，管制新闻自由和司法，进行“垂直”统治，

他认为，普京可以有两种选择，要么2018年任期满时下台，要么争取连任，但后一种情况将难以抑制动荡局面。

他表示，也许最快两年后俄罗斯就会陷入“革命状态”，这也与俄罗斯经济危机有关。（完）