Rosneft联手哈萨克斯坦油企 提高对华出口能力

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透俄罗斯叶卡捷琳堡11月11日 -俄罗斯石油企业Rosneft周一表示，已经就经由哈萨克斯坦向中国输送原油达成基本原则性协议。这项协议对Rosneft履行对中国的原油供应承诺至关重要。
Rosneft (ROSN.MM)、哈萨克斯坦国有石油企业KazMunaiGas和管道垄断企业KazTransOilKZTO.KZ的高管签署了以上初步协议。各方没有透露协议的详情。
Rosneft正准备将对华原油出口量提高两倍，至每日100万桶左右，以稳固市场份额，并可获得数十亿美元计的预付款。
消息人士今年早些时候告诉路透，Rosneft缺少足够的基础设施来增加出口供应，因此一直在考虑借助哈萨克斯坦的力量，从明年1月1日开始将对华原油供应提高到最多每年1,000万吨。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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