俄罗斯拟把石油产量维持在当前水平--能源部长诺瓦克

路透莫斯科9月29日 - 尽管石油输出国组织(OPEC)决定适当减产，但俄罗斯能源部长诺瓦克周四表示，俄罗斯打算把石油产量维持在接近纪录高位的水平。

OPEC周三同意把产量限制在每日3,250-3,300万桶之间，以提振低迷的油价。低油价令全球依赖大宗商品的经济体受到冲击。

诺瓦克的上述言论，是非OPEC主要产油国--俄罗斯高级别官员对OPEC减产协议作出的首个回应。

诺瓦克称，俄方愿考虑OPEC提出的在油市联合行动的提议，将会同该组织在10月和11月举行磋商。

“仍有诸多细节有待OPEC国家拟定，”诺瓦克在由能源部提供的电邮声明中称。

“俄方会认真考虑这些拟定中的提议...但我们的立场是把产量维持在目前的水平。这些是早些时候就考虑好的主要原则。”

诺瓦克表示，俄罗斯尚未决定在与OPEC一道采取行动的情况下，该国可能会将产量冻结在什么水平。但他称，可能会考虑限产大约半年。

OPEC估计其目前的产量水平在每日3,324万桶。俄罗斯8月石油产量为每日1,071万桶，略低于7月的1,085万桶。(完)