俄法院下令逮捕俄罗斯前石油巨头霍多尔科夫斯基（更新版）

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透莫斯科12月23日 - 路透莫斯科12月23日 - 俄罗斯警方发言人周三称，俄罗斯已对克里姆林宫批评者、前石油巨头米哈伊尔·霍多尔科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）发出了一项国际逮捕令。警方指控霍多尔科夫斯基下令杀害涅夫捷尤甘斯克前市长。
霍多尔科夫斯基2003年与普京闹翻后被捕，之后在审判中被判犯有逃税和欺诈罪。霍多尔科夫斯基否认指控，并称那次审判带有政治动机。
霍多尔科夫斯基2013年获释，现在大部分时间在伦敦。
俄罗斯联邦调查委员会发言人弗拉基米尔·马尔金（Vladimir Markin）在声明中称，俄警方已认定霍多尔科夫斯基1998年命令属下杀害涅夫捷尤甘斯克市长弗拉基米尔·佩图霍夫（Vladimir Petukhov）。
马尔金称，霍多尔科夫斯基此举出于财务动机，与佩图霍夫要求尤科斯缴纳其逃避的税款有关。
逮捕令发布前一天，俄罗斯警方突袭搜查了霍多尔科夫斯基创立的一个民主运动组织位于莫斯科的办公室。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。