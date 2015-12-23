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时事要闻 | 2015年 12月 23日 星期三 18:18 BJT

俄法院下令逮捕俄罗斯前石油巨头霍多尔科夫斯基（更新版）

路透莫斯科12月23日 - 路透莫斯科12月23日 - 俄罗斯警方发言人周三称，俄罗斯已对克里姆林宫批评者、前石油巨头米哈伊尔·霍多尔科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）发出了一项国际逮捕令。警方指控霍多尔科夫斯基下令杀害涅夫捷尤甘斯克前市长。

霍多尔科夫斯基2003年与普京闹翻后被捕，之后在审判中被判犯有逃税和欺诈罪。霍多尔科夫斯基否认指控，并称那次审判带有政治动机。

霍多尔科夫斯基2013年获释，现在大部分时间在伦敦。

俄罗斯联邦调查委员会发言人弗拉基米尔·马尔金（Vladimir Markin）在声明中称，俄警方已认定霍多尔科夫斯基1998年命令属下杀害涅夫捷尤甘斯克市长弗拉基米尔·佩图霍夫（Vladimir Petukhov）。

马尔金称，霍多尔科夫斯基此举出于财务动机，与佩图霍夫要求尤科斯缴纳其逃避的税款有关。

逮捕令发布前一天，俄罗斯警方突袭搜查了霍多尔科夫斯基创立的一个民主运动组织位于莫斯科的办公室。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛
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