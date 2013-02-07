俄前首富称普京欲恫吓民众放弃抗议

路透莫斯科2月6日（记者 Gabriela Baczynska） - 俄罗斯前石油大亨霍多尔科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）称，总统普京试图加大恫吓力度，迫使民众放弃抗议以巩固政权。

这位昔日的俄罗斯首富在狱中通过向律师口述，对路透的书面问题做出了回应，他指控普京通过政治压迫试图巩固政权。

霍多尔科夫斯基称，这样的做法注定会失败，普京正在将俄罗斯推入与勃列日涅夫执政时类似的政治经济停滞期。

“（民众）对当前政府的反对之声日渐高涨，而且还会继续增强……政府面临的风险不断增多，”他说道。霍多尔科夫斯基被指控犯有逃税、欺诈、洗钱等罪行。

他对这些指控矢口否认，并称这样的指控带有政治动机。

“某些‘拉紧螺栓’活动肯定在继续。我们看到（他们）不仅扩大了原有的镇压，还推出了新的镇压之法，并准备了法律基础，以便在需要时严厉限制公民权利和自由。”

他指出，普京第三任期新的变化就是想方设法恫吓民众不要抗议。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。