俄前首富称普京欲恫吓民众放弃抗议

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透莫斯科2月6日（记者 Gabriela Baczynska） - 俄罗斯前石油大亨霍多尔科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）称，总统普京试图加大恫吓力度，迫使民众放弃抗议以巩固政权。
这位昔日的俄罗斯首富在狱中通过向律师口述，对路透的书面问题做出了回应，他指控普京通过政治压迫试图巩固政权。
霍多尔科夫斯基称，这样的做法注定会失败，普京正在将俄罗斯推入与勃列日涅夫执政时类似的政治经济停滞期。
“（民众）对当前政府的反对之声日渐高涨，而且还会继续增强……政府面临的风险不断增多，”他说道。霍多尔科夫斯基被指控犯有逃税、欺诈、洗钱等罪行。
他对这些指控矢口否认，并称这样的指控带有政治动机。
“某些‘拉紧螺栓’活动肯定在继续。我们看到（他们）不仅扩大了原有的镇压，还推出了新的镇压之法，并准备了法律基础，以便在需要时严厉限制公民权利和自由。”
他指出，普京第三任期新的变化就是想方设法恫吓民众不要抗议。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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