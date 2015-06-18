（修正）俄前首富称普京与西方的对抗是“人为的”

（修正内文首段人名的英文拼写）

路透华盛顿6月17日（记者 Lesley Wroughton） - 俄罗斯前石油大亨霍多尔科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）周三称，俄罗斯总统普京与西方的对抗是“人为的”，目的是保护国内统治精英阶层，转移民众对腐败体系的注意力。

“当前与西方的对抗绝对是人为的，”霍多尔科夫斯基对智库大西洋理事会（Atlantic Council）说。

“那些想保住权力的俄罗斯精英们引发了（与西方）关系降温。”

霍多尔科夫斯基通过翻译说：“他们迫切需要一个可将民众注意力从权力阶层的腐败无能引开的敌人形象。”

霍多尔科夫斯曾是俄罗斯首富，其包括目前已破产的石油公司尤科斯在内的商业帝国的原油产量曾超过卡塔尔，后来与普京反目，因欺诈和逃税锒铛入狱，2013年12月被普京下令赦免，目前生活在瑞士。

“不幸的是，在普京继续掌权之际，就不会谈及任何新的战略性重新接触。”

当被问及他是否会竞选俄罗斯总统时，霍多尔科夫斯基回复道：“我不想浪费目前没有实际价值的问题。”

但他称，俄罗斯“迟早”会出现权力更迭，西方应当准备帮助俄罗斯尽快地重新融入全球体系。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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