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路透中文体育短讯 | 2014年 6月 18日 星期三 12:10 BJT

俄罗斯与韩国战成1-1平

在周二举行的世界杯H组小组赛中，俄罗斯队替补出场的科尔扎科夫在上场仅3分钟之后就为球队攻入一球，挽救了因之前门将阿金费耶夫失误而送给韩国人一粒进球的落后局面。最终两队战成1-1平。
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