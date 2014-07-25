俄对美国拟在韩部署导弹防御系统表示关切

俄罗斯周四对美国提议在韩国部署导弹防御系统表示关切，称此举可能在东北亚地区引发军备竞赛。美军驻韩司令官上月表示，他已经提议在韩国部署一套先进的末端高空区域防御系统，以应对来自朝鲜的威胁。俄罗斯外交部声明称：“美国的这种声明只会引发担忧。此举必然会对该地区的战略局势造成负面影响，并可能在东北亚地区引发军备竞赛。”路透