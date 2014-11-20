普京称俄罗斯将与朝鲜深化关系

俄罗斯总统普京周三表示将与朝鲜加深关系，以巩固地区安全。之前一天，他会见了朝鲜领导人金正恩的特使崔龙海，崔龙海正对俄罗斯进行为期七天的访问。克里姆林宫未透露普京与崔龙海会谈细节，但普京在接受朝鲜新任驻俄大使金亨俊递交国书的仪式上说：“我们与邻国之一--朝鲜保持友好关系。深化政治关系以及经贸合作，符合两国人民的利益，且有助维护地区稳定和安全。”图为普京与金亨俊。路透