克里姆林宫称普京网站遭黑客攻击

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透莫斯科9月14日 - 俄罗斯政府周一称，黑客对克里姆林宫网站进行了“非常猛烈的”攻击。
克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）称，这次的黑客攻击与周日的俄罗斯地方选举有关联。在周日的地方选举中，反对派在一个允许他们竞选的地区向与政府结盟的政客发起挑战。
佩斯科夫称，选举委员会网站周日早上遭到攻击。
“鉴于此，大家一定会有兴趣知道，在周日早上5点到10点，俄罗斯总统的网站同时遭到非常猛烈的攻击。”
“防御系统发挥了作用，尽管这并不容易，这次攻击的强度相当大，”他说道。
佩斯科夫称，尚无这次攻击幕后黑手的信息。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。