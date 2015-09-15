克里姆林宫称普京网站遭黑客攻击

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科9月14日 - 俄罗斯政府周一称，黑客对克里姆林宫网站进行了“非常猛烈的”攻击。
克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）称，这次的黑客攻击与周日的俄罗斯地方选举有关联。在周日的地方选举中，反对派在一个允许他们竞选的地区向与政府结盟的政客发起挑战。
佩斯科夫称，选举委员会网站周日早上遭到攻击。
“鉴于此，大家一定会有兴趣知道，在周日早上5点到10点，俄罗斯总统的网站同时遭到非常猛烈的攻击。”
“防御系统发挥了作用，尽管这并不容易，这次攻击的强度相当大，”他说道。
佩斯科夫称，尚无这次攻击幕后黑手的信息。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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