克里姆林宫称普京网站遭黑客攻击

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科9月14日 - 俄罗斯政府周一称，黑客对克里姆林宫网站进行了“非常猛烈的”攻击。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）称，这次的黑客攻击与周日的俄罗斯地方选举有关联。在周日的地方选举中，反对派在一个允许他们竞选的地区向与政府结盟的政客发起挑战。

佩斯科夫称，选举委员会网站周日早上遭到攻击。

“鉴于此，大家一定会有兴趣知道，在周日早上5点到10点，俄罗斯总统的网站同时遭到非常猛烈的攻击。”

“防御系统发挥了作用，尽管这并不容易，这次攻击的强度相当大，”他说道。

佩斯科夫称，尚无这次攻击幕后黑手的信息。(完)