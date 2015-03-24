普京解除克里姆林宫两名高官职务

英国脱欧事务大臣戴维斯称欧盟试图霸凌英国
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透莫斯科3月23日 - 在最近克里姆林宫传出内部权力斗争传言之际，俄罗斯总统普京周一出人意料地解除了两名高官的职务。
普京的发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）称，莫罗佐夫（Oleg Morozov）因家庭原因不再担任国内政策部部长职务。
佩斯科夫还宣布，Sergei Bolkhovitin不再担任国际合作部部长职务，但未给出离职原因。
莫罗佐夫的职务由Tatyana Voronova接替。后者此前在统一俄罗斯党任职，曾担任过议员，在俄罗斯中央选举委员会工作过，2013年初进入克里姆林宫工作。
分析人士称，Voronova的靠山是俄罗斯总统办公厅第一副主任沃洛金（Vyacheslav Volodin）。
俄罗斯方面没有任命Bolkhovitin的接替人选。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。