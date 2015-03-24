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时事要闻 | 2015年 3月 24日 星期二 09:03 BJT

普京解除克里姆林宫两名高官职务

路透莫斯科3月23日 - 在最近克里姆林宫传出内部权力斗争传言之际，俄罗斯总统普京周一出人意料地解除了两名高官的职务。

普京的发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）称，莫罗佐夫（Oleg Morozov）因家庭原因不再担任国内政策部部长职务。

佩斯科夫还宣布，Sergei Bolkhovitin不再担任国际合作部部长职务，但未给出离职原因。

莫罗佐夫的职务由Tatyana Voronova接替。后者此前在统一俄罗斯党任职，曾担任过议员，在俄罗斯中央选举委员会工作过，2013年初进入克里姆林宫工作。

分析人士称，Voronova的靠山是俄罗斯总统办公厅第一副主任沃洛金（Vyacheslav Volodin）。

俄罗斯方面没有任命Bolkhovitin的接替人选。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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