俄新法禁止官员拥有海外金融资产

路透莫斯科8月29日（记者 Gabriela Baczynska） - 俄罗斯亿万富豪罗曼·阿布拉莫维奇（Roman Abramovich）是英格兰切尔西足球俱乐部的老板，拥有很多豪车，收藏着大批现代艺术，在全球各处拥有房产，还有一艘160英尺的超级游艇，该游艇可以停放三架直升机，并拥有自己的潜艇。

但是他现在放弃了俄罗斯一个地区议会的席位，以能够遵守新的法律。该法禁止官员、其配偶以及18岁以下的孩子拥有海外银行账户或其他金融资产。

“他的生意大部分在海外，改变这种状况看起来不可行，特别是在很短的期限内，”阿布拉莫维奇的发言人John Mann谈及他上个月放弃Chukotka地区议会主席职务的决定时说道。

这些法律本月生效，是俄罗斯总统普京迫使富有的官员将财富留在俄罗斯措施中的一部分。

普京的支持者称，这些措施将有助于打击腐败，确保官员们将国家的利益放在心上。

“自认为是俄罗斯政治家而不是外国政治家或依赖外国的政治家的人，无疑会将所有金融资产转移到俄罗斯，”支持普京、负责打击受贿的议会委员会负责人Irina Yarovaya说道。

但是普京的反对者称，由于这些法律要求官员们对所拥有的所有海外房产进行详细申报，总统将获得另外一个控制俄罗斯精英的工具。2011年和2012年的抗议使普京试图加强对权力的控制。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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