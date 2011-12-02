梅普承诺加薪 为俄议会选举造势

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透莫斯科12月1日电（记者 Darya Korsunskaya）---俄罗斯总统梅德韦杰夫与总理普京周四共同为议会选举造势，承诺提高低收入公共部门工作人员工资。俄罗斯国家杜马选举在即，而执政党可能丧失在议会的绝对主导地位。
周日议会选举，将是普京宣布明年竞选总统以来的首次考验。普京明年若当选，很可能连任至2024年。
民调显示，普京领导的统一俄罗斯党可能无法保住议会三分之二多数席位，削弱普京对国会的控制力度。这或许意味着，部分公众对普京重返总统宝座感到不安。
普京现年59岁，2000-2008年任俄总统，外界预期他在明年3月总统大选中将轻松当选。根据俄罗斯宪法，总统可以连任两届，每届六年，这意味着普京可能重任总统至2024年。
普京对统一俄罗斯党讲话时重申，梅德韦杰夫能否担任总理，取决於执政党表现，并非板上钉钉。俄执政党形象因腐败丑闻受损，普京当前刻意与之保持距离。
梅普二人在讲话中强调，有必要利用俄罗斯的能源收入，来提高幼儿园教师和医务工作者的工资。统一俄罗斯党正争取低收入公共部门工作人员的支持。
梅普二人讲话，屡屡被听众热烈的掌声和呼声打断。（完）
编译：张家伟 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。