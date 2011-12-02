梅普承诺加薪 为俄议会选举造势

路透莫斯科12月1日电（记者 Darya Korsunskaya）---俄罗斯总统梅德韦杰夫与总理普京周四共同为议会选举造势，承诺提高低收入公共部门工作人员工资。俄罗斯国家杜马选举在即，而执政党可能丧失在议会的绝对主导地位。

周日议会选举，将是普京宣布明年竞选总统以来的首次考验。普京明年若当选，很可能连任至2024年。

民调显示，普京领导的统一俄罗斯党可能无法保住议会三分之二多数席位，削弱普京对国会的控制力度。这或许意味着，部分公众对普京重返总统宝座感到不安。

普京现年59岁，2000-2008年任俄总统，外界预期他在明年3月总统大选中将轻松当选。根据俄罗斯宪法，总统可以连任两届，每届六年，这意味着普京可能重任总统至2024年。

普京对统一俄罗斯党讲话时重申，梅德韦杰夫能否担任总理，取决於执政党表现，并非板上钉钉。俄执政党形象因腐败丑闻受损，普京当前刻意与之保持距离。

梅普二人在讲话中强调，有必要利用俄罗斯的能源收入，来提高幼儿园教师和医务工作者的工资。统一俄罗斯党正争取低收入公共部门工作人员的支持。

梅普二人讲话，屡屡被听众热烈的掌声和呼声打断。（完）

编译：张家伟 发稿：朱淑珍

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