俄罗斯富豪列别捷夫因动粗受审，称遭总统普京报复

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科5月7日 - 俄罗斯媒体大亨列别捷夫（Alexander Lebedev）周二出庭受审。他本人称这是总统普京对他抨击克里姆林宫做出的报复，是对其他富商发出的警告。
列别捷夫因2011年在一次电视节目中动粗，被指控犯有流氓罪和政治仇恨罪，如果罪名成立，将面临最长五年的监禁。列别捷夫旗下拥有英国《独立报》和《伦敦旗帜晚报》（London Evening Standard）。
列别捷夫与地产大亨波隆斯基（Sergei Polonsky）当时在录制一档电视谈话节目时相互争论，身材高大的列别捷夫从座位上跳起来，挥拳打向对方。波隆斯基中拳后仰，随后倒地。
列别捷夫称他当时的行为是自卫，指出动粗事件成了当局让他禁言的借口，并预料他会被判监禁。
“我不得不对（当局）为什么以流氓罪指控我做好准备，”列别捷夫近期接受电话采访时说。
他还称，这是普京镇压异己人士的做法之一，并指责犯罪调查人员听命于克里姆林宫的命令惩罚他，是因为他参加反腐活动并同情反对派。
“我知道总统的立场，”列别捷夫接受路透另外一次采访时说。“他（普京）认为我资助（反对派）是事实，因此我就犯了大忌，即有钱人不应过问（政事）。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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