俄亿万富豪列别捷夫被控流氓罪

中国最高法原副院长奚晓明一审被判无期徒刑--天津二中院
路透北京2月16日 - 天津市第二中级人民法院周四称，最高人民法院原副院长奚晓明因受贿罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对奚晓明受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。奚晓明当庭表示服判，不上诉。
路透莫斯科9月26日电（记者 Megan Davies/Timothy Heritage）---俄罗斯亿万富豪列别捷夫（AlexanderLebedev）因在电视节目中对一名地产大亨动粗，周三被指控流氓罪，可能面临最长五年监禁。他称这是因他批评总统普京而招来的报复。
联邦当局要求现年52岁的列别捷夫不得离境。根据《福布斯》杂志3月数据，列别捷夫身家净值11亿美元，拥有英国《独立报》（The Independent）和《伦敦旗帜晚报》（London's Evening Standard），他还拥有一家银行和一份俄罗斯报纸。
普京发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）拒绝置评。
俄罗斯富豪中，像列别捷夫这样公开批评克里姆林宫的实属罕见，他称自己是普京5月重任总统後镇压异见人士的受害者。
他面临流氓罪指控，而8月女子朋克乐队Pussy Riot就是以流氓罪被判两年刑期。
“我知道总统的立场，”列别捷夫周二接受路透采访时说。他对路透否认资助过反对党，并称他反对腐败的努力令克里姆林宫不满。
“他（普京）认为我真的在资助（反对派），因此我就犯了大忌：有钱就不能涉足政治。”
俄罗斯检方去年对列别捷夫动粗事件发起调查。当时列别捷夫与地产大亨波隆斯基（Sergei Polonsky）在电视节目中争论，列别捷夫从座位上跳起来，动拳将对方打倒在地。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月16日 - 天津市第二中级人民法院周四称，最高人民法院原副院长奚晓明因受贿罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对奚晓明受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。奚晓明当庭表示服判，不上诉。
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透首尔2月16日 - 韩国联合通讯社周四报导，韩国宪法法院计划在2月24日完成有关总统朴槿惠弹劾案的聆讯。 据韩联社，宪法法院未给出结案后作出判决的日期，但表示将尽快作出决定，以便将韩国领导层的真空最小化。 朴槿惠去年12月遭议会弹劾并被停职，等待法院判决。若宪法法院支持弹劾判决，韩国将在两个月之后举行总统大选。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)